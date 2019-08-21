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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İdlib'e Esed rejimi ve Rus hava saldırıları sürüyor - İDLİB

İdlib'e Esed rejimi ve Rus hava saldırıları sürüyor - İDLİB

- İdlib 'in Serakib ilçesi'ne düzenlenen hava saldırısının ardından halkın hasar gören dükkanlarını temizleme çalışması - İş makineleri ile sokağın temizlenmesi - Hava saldırısı sonrası bölgeden yükselen dumanSuriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.Rejim ve destekçileri, İdlib 'in Maaretinuman ve Serakib ilçesine, Temaniye beldesi, Beşiriyye, Tuh, Tel Mennis ve Maarşimarin köylerine, Hama'nın Morik ilçesinin çevresine hava saldırısı düzenledi.
İdlib Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Beşiriyye köyünde 2, Tuh'ta 1, Maarşimarin'de 1 sivil ve Tel Mennis'te 1 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaşamını yitirdi, en az 10 sivil yaralandı.Rus savaş uçaklarının hedef aldığı Tel Mennis'teki Rahmet Hastanesi de hizmet dışı kaldı.Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Tuh ve Tel Mennis'i vuran uçakların Rusya'ya ait olduğunu duyurdu.

Hava Saldırısı Sağlık Çalışanı Emaniye Saldırı Yükselen 

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