İdlib'dekiler Antep fıstığı kabuğuyla ısınıyor (1) - İDLİB Haberi

- İdlib 'deki Antep fıstığı tarlalarından detaylar - Antep fıstığı hasadından detaylar - Makinelere atılarak kabukların ayıklanmasından detaylar - Modifiye edilen soba yapımından detay görüntüler - Antep fıstığı kabuğu ile çalışan sobadan detaylarİDLİB (AA) - EŞREF MUSA /BURAK KARACOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib 'de halk, akaryakıtla ısınmanın pahalı olması nedeniyle alternatif çözümü Antep fıstığının kabuklarını yakmakta buluyor. İdlib kentinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan halk, kış aylarının kendini iyice hissettirdiği bugünlerde ısınmak için alternatif yollara başvuruyor."Yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığı, başta baklava olmak üzere birçok tatlının yapımında kullanırken, kabuğu da Suriye'de sobalarda yanıyor.Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle aileler, mazotla çalışan sobalarını modifiye ederek Antep fıstığının kabuğunu yakmaya başladı. Suriye'de Halep fıstığı olarak da bilinen Antep fıstığının kabuğu, ucuz ve sağlıklı olması nedeniyle büyük rağbet görüyor.Modifiye edilen sobalar, İdlib 'in birçok bölgesinde satılıyor.