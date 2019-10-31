Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü Haberi

- İdlib'deki patlamada 3 kişi öldü Haberi

Patlama anı

( İDLİB ) İDLİB

Mühimmat Deposu İdlib Silah Deposu Saldırı Sivil Savunma 


- İdlib’in Darkuş kasabasında gerçekleştirilen saldırı sonucu silah deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib’in Darkuş kasabasına yönelik saldırı sonucu silah deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sivil savunma ekibinden olduğu belirtildi. Saldırıda mühimmat deposunun hedef alındığı aktarılırken, yerel kaynaklar saldırının koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Bölge halkının güvenli alanlara sevk edildiği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Teröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat ÇektiTeröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat Çekti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı