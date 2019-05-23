- İdlib'de Son 24 Saatlik Bilanço: 17 Ölü, 58 Yaralı



- Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından yapılan hava saldırıları nedeniyle son 24 saatte 17 sivil hayatını kaybederken, 58 sivil ise yaralandı. Sivil Savunma Güçlerinin istatistiklerine göre, Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib şehrinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırılarında son 24 saat içinde 17 sivil hayatını kaybederken, 58 sivil ise yaralandı. Maaret el-Numan'da 9 ölü, 20 yaralı bulunurken, Sarakib şehrinde hava saldırılarıyla 4 sivil öldü, 20 sivil ise yaralandı. Maaret Hurmah kasabasında 2 ve Cisr eş Şuğur kasabasında ise 1 kişi hayatını kaybederken, Sufuhon kasabasında 17 kişi yaralandı. Esad rejimi ve müttefiki Rusya; Preve, Hama ve İdlib bölgelerinde iki aydır yaptıkları hava saldırılarında bilinçli olarak sivillerin yaşadığı yerleri hedef alıyor.

