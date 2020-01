İdlib'de sivillere sıcak yemek Haberi

-Yemeklerin paketlenmesi

-Yemek dağıtımı

-Çadırda kalanların yemek yemesi



( İDLİB )- Rejimin saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalarak kuzey bölgelere doğru gelen sivillere, her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor İDLİB



- Suriye’nin İdlib ilinin güney kırsalından göç etmek zorunda kalarak kuzey bölgelere doğru gelen sivillere her gün bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib'in güney kırsalındaki saldırılar nedeniyle yerinden edilerek Türkiye sınırı yakınına sığınan sivillere her gün sıcak yemek dağıtıyor.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı yazılı açıklamada, bağışçıların destekleriyle temin edilen gıda malzemelerinden yapılan yemekleri savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.



Tosun, "Kasım 2019’un başından bu yana saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu alanlara doğru göç eden sivillerin sayısı 370 bini buldu. Sivillerin birçoğu temel yaşam malzemelerinden yoksun durumda. Yardım çalışmalarımız sürüyor ancak halen mağdur durumda olan on binlerce insan var" dedi.

Tosun, sıcak yemek dağıtımlarının önemli bir ihtiyacı giderdiğini ifade ederek, "Göç eden birçok aileler kendileri için yemek temin edebilecek durumda değil. Bu nedenle yaptığımız sıcak yemek dağıtımları büyük önem taşıyor. Aşevlerinde her gün bin kişilik sıcak yemek pişirerek ailelere dağıtıyoruz. Günlük olarak ekmek dağıtımlarımız da devam ediyor. Lakin ihtiyaç giderek artıyor. Savaş mağduru siviller, vicdan sahiplerinin desteklerini bekliyor" diye konuştu.





