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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- İdlib'de Sel Felaketi

- İdlib'de Sel Felaketi

kamplardan çekilmiş videolar

( İDLİB ) - İdlib'de sel felaketi İDLİB

Mülteci Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Yardım Çağrısı 


- Suriye'nin İdlib kentinde şiddetini artıran yağışların sele dönüşmesi nedeniyle sivillerin kampları zarar gördü. Suriye'nin İdlib kentinde şiddetli yağışların sele dönüşmesi sonucu sivillerin kamplarında büyük zarar meydana geldi. Kamplarda yaşayan birçok insanın yersiz kaldığı belirtildi. Bölgedeki mülteci kamplarını selden olumsuz etkilenirken İdlib’in Kafr Hum kampı sel nedeniyle sular altında kaldı. Yaşadığı kampta selden etkilenenler aileler zor durumda kaldı. Yağışların sele dönüşmesi nedeniyle mağdur olan ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için yardım çağrısında bulunuldu.
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