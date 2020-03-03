İdlib’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın ailesine acı haber verildi



- Suriye'nin İdlib kentinde, çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere, rejim unsurları tarafından açılan topçu ateşi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın (22) İzmir'deki baba ocağına acı haber verildi.

İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen topçu atışı saldırısında 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak’ın, Konak ilçesinde bulunan Hasan Özdemir Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber verildi.

Haberi alan baba Cemil Ak (51) ve anne Nermin Ak (39) gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Konak Belediyesi'ne bağlı ekiplerce evin önünde taziye çadırı kurulurken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Ak'ın bekar olduğu ve 1 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.



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