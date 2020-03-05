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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İdlib'de rejimin bombaladığı köydeki çocukların dramı şehidin mesajlarında

İdlib'de rejimin bombaladığı köydeki çocukların dramı şehidin mesajlarında

Çocukların Türk askerlerine ilgisi öpmesi

Şehit Market Psikoloji İdlib Rejim 

-Şehidin annesi ile yaptığı Whataspp yazışmaları
--ARŞİV

( KÜTAHYA )- Şehit olmadan önce ailesine gönderdiği görüntü ve fotoğraflara çocuklar için yürek sızlatan sözler ekledi- Kütahyalı şehit Muhammed Yılmaz;- "Yüreğim sızlıyor onları görünce, üstleri başları yırtık, ayaklarında ne ayakkabı var ne de çorap, korku dolu gözlerle bakıyorlar" KÜTAHYA

- Kütahyalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın şehit olmadan bir hafta önce annesine yazdığı mesajlar, İdlip'deki içler acısı durumu gözler önüne serdi. Yılmaz'ın aynı gün ailesine çocuklara çikolata dağıtırken görüntü ve fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. Şehit Yılmaz, Annesi Hatice Yılmaz'a şu mesajları göndermiş: "Anne biz bu çocuklarla kumanyalarımızı paylaşıyoruz. Onlara çikolata dağıtıyoruz. Çok yalnızlar. Kıyamam, yüreğim sızlıyor onları görünce. Üstleri başları yırtık, ayaklarında ne ayakkabı var ne de çorap. Korku dolu gözlerle bakıyorlar. Ne okul var ne market, kiminin ailesi bile yok. Çoğunun ayağında çorap yoktu, hepsini topladık kendi çoraplarımızdan kendi ellerimizle giydirdik. Tek tek kıyafet verdik. Savaş psikolojilerini mahvediyor anne çocukların. Kimin çocuğu olursa olsun onlar bu hayatı büyükleri yüzünden yaşıyorlar. Bizi görünce umut dolu gözlerle bakıyorlar. Elimizden ne gelirse yemeğimizi falan paylaşıyoruz. Türk askerinden başka tutunacakları dal yok anne. Biz de hala 'Evde neden şu yok bu yok' diyoruz. Bunlar ekmek bulamıyor. Kimsenin umurunda değil. Biz buradayız anne, emir gelene kadar. Biz buradayken hiçbirinin kılına zarar gelmez. Bizler olduğumuz sürece bu çocuklara kimse bir şey yapamaz anne. Herkes bizim burada neden olduğumuzu sorguluyor. Biz olmazsak bu çocuklara kim yardım edecek? Bu çocukların hepsi yetim". Yılmaz'ın ailesi gönderdiği görüntüde, çocukların Yılmaz ve Türk askerlerine teşekkür ederek öpmesi yer alıyor.
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