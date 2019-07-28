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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- İdlib’de Rejim Saldırısı: 4 Ölü, 7 Yaralı

- İdlib’de Rejim Saldırısı: 4 Ölü, 7 Yaralı

Olay yeri görüntüsü

Hava Saldırısı Gesi İdlib Rejim Saldırı 

-Yangın çıkan bölgeler

( İDLİB ) - İdlib’de rejim saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı İDLİB

- Suriye’nin Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine hava saldırısı düzenledi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırı nedeniyle yerleşim bölgesinde yangın çıktığı araba ve dükkanların hasar gördüğü öğrenildi.
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