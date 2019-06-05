- İdlib’de Rejim Saldırısı: 3 Ölü



- Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesinde Beşar Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 2’si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib’deki saldırıları sürüyor. Esad rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib’e bağlı Maaret el Numan bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 2’si çocuk biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Esad rejiminin İdlib’in güneyindeki Kafr Nabl beldesinde düzenlediği saldırıda ise bir çok evin yıkıldığı belirtildi.

