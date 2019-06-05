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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İdlib’de Rejim Saldırısı: 3 Ölü

- İdlib’de Rejim Saldırısı: 3 Ölü

Saldırı görüntüleri

( İDLİB ) - İdlib’de rejim saldırısı: 3 ölü İDLİB

Hava Saldırısı Gesi İdlib Rejim Saldırı 


- Suriye'nin İdlib iline bağlı Maaret el Numan bölgesinde Beşar Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında 2’si çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib’deki saldırıları sürüyor. Esad rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib’e bağlı Maaret el Numan bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 2’si çocuk biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Esad rejiminin İdlib’in güneyindeki Kafr Nabl beldesinde düzenlediği saldırıda ise bir çok evin yıkıldığı belirtildi.
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