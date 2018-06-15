- İdlib’de Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor



- Ramazan Bayramı, Suriye’nin İdlib kentinde coşkuyla kutlanıyor. Suriye’de yıllardır süren iç savaşın etkilerinin fazlasıyla hissedildiği İdlib kentinde halk Ramazan Bayramı'nı büyük coşkuyla kutluyor. İdlib halkı, sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Suriye rejiminin bölgeye düzenlediği hava saldırılarının durması nedeniyle Türkiye’den Suriye’ye dönenlerin sayısında artış oldu. Bayram alışverişine çıkan halk, İdlib’in çarşı ve caddelerinde büyük hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Bayram harçlığı ve oyuncak toplamak için ev ev dolaşarak savaşın acılarını unutmaya çalışan İdlibli çocuklar ise bayramın en şanslılarıydı.

