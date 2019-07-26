İdlib'de pazar yerine hava saldırısı: 2 ölü Haberi
- Saldırı sonucu Serakib ilçesinde pazar yerindeki oluşan hasardan detaylar - Bazı araçların kullanamaz hale gelmesiİDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenledikleri yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejimin sabah Serakib ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Serakib, Maartinuman, Kefer Zita ve Morik ilçelerinin yanı sıra Tel Meleh ile Cubbeyun köyüne ve İkarda bölgesine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.Gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da Kefer Zita ilçesine hava saldırıları gerçekleştirdi. - Hafta başından itibaren ölenlerin sayısı 81'e çıktıSivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Serakib'de bir pazar yerine düzenlenen hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlenen saldırılar sonucu, hafta başından bu yana Rusya ve Esed rejiminin hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 81'i buldu. - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumSuriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib 'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib , rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.Türkiye, Rusya ve İran 4 - 5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
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