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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İdlib’de Ölü Sayısı 31'e Yükseldi Haberi

- İdlib’de Ölü Sayısı 31'e Yükseldi Haberi

- İdlib’de ölü sayısı 31'e yükseldi

( İDLİB ) - İdlib’de ölü sayısı 31'e yükseldi İDLİB

Hava Saldırısı Gesi İdlib Rejim Saldırı 


- Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib’deki Maret El Numan bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, Suriye’nin İdlib iline bağlı Maret El Numan bölgesinde pazar alanına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Yetkililerin ölü sayısının artmasından endişe ettiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 oldu.
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