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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- İdlib’de Kurban Bayramı Eda Edildi Haberi

- İdlib’de Kurban Bayramı Eda Edildi Haberi

-İdlib’deki Müslümanlar Kurban Bayrmı Namazını kıldı

( İDLİB ) - İdlib’de Kurban Bayramı eda edildi İDLİB

Beraberlik Bayram Namazı Cami İmamı İdlib Saldırı 


- Suriye’nin İdlib kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı. Suriye’de Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya’nın saldırılarının gölgesinde İdlib kırsalı bölgelerinde bulunan Müslümanlar bayram namazını kıldı. Kılınan namazın ardından cami imamı Esad rejiminin saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar ederek, birbirleriyle bayramlaştı.
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