--sivil savunma yetkilisi konuşması

--dezenfekte çalışmaları

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( İDLİB ) - İdlib'de korona virüse karşı dezenfekte başladı İDLİB



- Suriye'nin İdlib kentinde sivil savunma ekipleri tarafından korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı. Tüm dünyada korona virüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, Suriye'nin İdlib kentinde sivil savunma ekipleri virüse karşı dezenfekte çalışmaları başlattı. Sivil Savunma Yetkilisi, korona virüse karşı bir mücadele başlattıklarını belirterek, korona virüsle mücadele kapsamında kamu tesislerinin, okulların ve camilerin dezenfekte edileceğini bildirdi. Yetkili, ayrıca dezenfekte çalışmalarının ilerleyen günlerde İdlib'deki mülteci kamplarını da kapsayacağını belirtti.





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