İdlib'de konvoyumuza saldırıda 3 sivil öldü, 12 sivil yaralandı (1) - İDLİB Haberi
- Esed rejimine ait uçakların hava saldırısından detaylar - Saldırı sonrası yükselen dumanlardan detaylar - TSK'ya ait konvoydan detaylar İDLİB (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) unsurlarının, İdlib 'deki gözlem noktalarına intikali sırasında Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları 3 hava saldırısı düzenledi. İdlib 'in Maaretiinuman ilçesinin girişinde kaydedilen görüntülerde, savaş uçaklarının askeri konvoyun ilerisindeki bir noktayı hedef aldığı anlar yer alıyor. Rejim uçakları diğer iki saldırıda ise TSK konvoyu ile ona mihmandarlık eden eden Özgür Suriye Ordusu unsurlarını hedef aldı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " İdlib 'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır." denildi.
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