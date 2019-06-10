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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- İdlib’de Hava Saldırısı: 3 Ölü, 10 Yaralı Haberi

- İdlib’de Hava Saldırısı: 3 Ölü, 10 Yaralı Haberi

Hava saldırısının düzenlediği yer

Hava Saldırısı Hastane İdlib Rejim Saldırı 

-Yaralıların taşınması

( İDLİB ) - İdlib’de hava saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı İDLİB

- Suriye’nin İdlib kentinde Beşar Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sürüyor. İdlib’in güneyinde Esad rejimi tarafından yerleşim bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığı öğrenildi.
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