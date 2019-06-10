-Yaralıların taşınması



( İDLİB ) - İdlib’de hava saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı İDLİB



- Suriye’nin İdlib kentinde Beşar Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sürüyor. İdlib’in güneyinde Esad rejimi tarafından yerleşim bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığı öğrenildi.

