- İdlib’de Hava Saldırısı: 3 Ölü, 10 Yaralı

- Suriye’nin İdlib kentinde Beşar Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye’de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sürüyor. İdlib’in güneyinde Esad rejimi tarafından yerleşim bölgesine düzenlenen hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığı öğrenildi.
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