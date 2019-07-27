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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- İdlib'de Hava Saldırısı: 10 Sivil Öldü

- İdlib'de Hava Saldırısı: 10 Sivil Öldü

saldırı detay

( İDLİB ) - İdlib'de hava saldırısı: 10 sivil öldü İDLİB

Hava Saldırısı İdlib Rejim Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye’de Beşar Esad rejimine ait uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti. Esad rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor. Esad rejimine ait uçaklarının İdlib'deki yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının gerçekleştirildiği bölgelere intikal eden sivil savunma ekipleri enkazda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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