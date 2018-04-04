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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İdlib'de hava saldırıları sürüyor

İdlib'de hava saldırıları sürüyor

- İdlib 'in sivil yerleşim yerlerinden Ariha'nın bombardıman sonrası enkaz detayları - Arama kurtarma çalışması yapılması - Yaşlı bir vatandaşın evinin enkazından kurtarılması - Suriyeli bir kadının feryad etmesi - Sivillerden detaylar - Arama faaliyetlerinden detaylar - Esed rejiminin savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib ilindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 sivil ağır yaralandıİDLİB (AA) - Esed rejiminin savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaş uçakları, İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerlerine yoğun hava saldırısı düzenledi.
Ariha ilçesindeki saldırıda bir kadın ve bir çocuk öldü, 18 kişi ağır yaralandı." dedi.
Yusuf, İdlib 'in Cisir Eş Şuğur, Hazarin, Kınsafra, Ariha, El Bara ve El Rekaya sivil yerleşimlerinin yoğun hava saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Sivil Savunma ekipleri, arama - kurtarma çalışmalarına devam ederken, saldırıda yerleşimlerin büyük zarar gördüğü belirtildi.Son bir ayda İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 120 sivil hayatını kaybetti, 138 sivil yaralandı.

Hava Saldırısı Muhabir İdlib Rejim Saldırı 

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