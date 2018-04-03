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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İdlib'de hava saldırıları sürüyor (2) Haberi

İdlib'de hava saldırıları sürüyor (2) Haberi

- Saldırının olduğu bölgedeki yıkımdan detaylar - Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarından detaylar - Bina enkazı altında çocuk cesedi bulunması - İş makinelerı ile enkaz kaldırma çalışmaları İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarında 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinde İdlib ilinin kırsalındaki sivil yerleşim yerleri savaş uçakları ile yoğun hava saldırısı altında kaldı." dedi.
Yusuf, İdlib 'in Ariha ilçesindeki pazar yeri saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını, Kurin köyünde ise 4 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.
Sivil Savunma ekipleri, arama - kurtarma çalışmalarına devam ederken, saldırıda yerleşimlerin büyük zarar gördüğü belirtildi.Suriyeli muhaliflere ait uçak gözlemevi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada da "Hımeymim Üssü'nden havalanan Rus savaş uçakları, Ariha, Kurin,Urim El Cuz ev El Bara bölgelerine hava saldırısı düzenledi.
" denildi.Son bir ayda İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 118 sivil hayatını kaybetti, 120 sivil yaralandı.

Sosyal Medya Hava Saldırısı Gözleme Muhalifler Saldırı 

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