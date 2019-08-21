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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
-İdlib'de Hava Saldırıları Nedeniyle Göç Başladı - Yaklaşık Bir Milyon Sivil Göç Etti

-İdlib'de Hava Saldırıları Nedeniyle Göç Başladı - Yaklaşık Bir Milyon Sivil Göç Etti

-İdlib’de şiddetli çatışma nedeniyle göç başladı

Muhalifler Güvenli Bölge Çatışma İdlib Saldırı 

-- Yaklaşık bir milyon sivil göç etti

( İDLİB ) - İdlib'de hava saldırıları nedeniyle göç başladı- Yaklaşık bir milyon sivil göç etti İDLİB

- Rusya ve Suriye'nin İdlib'e yönelik operasyonu devam ederken, siviller kentten göç etmeye başladı.
Suriye’de muhaliflerin kontrolünde bulunan son kent İdlib’e yönelik Esad rejimi ve Rusya savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırıları devam ederken, siviller de bölgeden kaçmaya başladı.
Eşyalarını kamyonlara yükleyen İdlib halkı, kenti terk ederek güvenli bölgelere doğru hareket etti. Akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 180 aile, hava saldırılarına maruz kalmamak için evlerini terk etti. Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül 2018’den bu yana 945 bin 992 sivil bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdulrahman, İdlib’in güneydoğu bölgelerindeki yüzlerce köylünün Halep bölgelerine doğru yola çıktığını söyledi.

Abdulrahman, “Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 180 aile, yani yaklaşık bin kişi yola koyuldu” açıklaması yaptı.
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