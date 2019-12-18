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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İdlib'de 24 saatte 24 sivil hayatını kaybetti

- İdlib'de 24 saatte 24 sivil hayatını kaybetti

Saldırı görüntüsü

( İDLİB ) İDLİB

Gesi İdlib Rejim Saldırı 


- İdlib'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında 24 saatte içerisinde 24 sivil hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, dün İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisindeki yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
Sivil savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Rejim ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 24 saatte 24 sivilin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ölenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğu kaydedildi.
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