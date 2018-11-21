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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İdlib bölgesinde suikast ve eylemlere katılan DEAŞ’lı terörist eşiyle birlikte adliyede

İdlib bölgesinde suikast ve eylemlere katılan DEAŞ’lı terörist eşiyle birlikte adliyede

DAEŞ üyesi teröristlerin emniyetten çıkartılışı

( TRABZON ) TRABZON

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- Trabzon’da İdlib bölgesinde suikast ve eylemlere karıştığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan DEAŞ’lı terörist ve eşi adliyeye sevk edildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışma sonucu İdlib bölgesindeki suikast ve eylemlere katıldığı belirlenen silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi sözde üst düzey emir konumunda olan İdlib doğumlu A.G ve eşi D.B.G., Trabzon’da yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki gözaltı işlemlerinin ardından DEAŞ üyesi A.G ve eşi D.B.G. adliyeye sevk edildi. Öte yandan şahısların ikametinde yapılan aramada ise 2 laptop ve 1 flaş bellek, 2 adet cep telefonu, üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu çok sayıda doküman ve not defterleri ele geçirilmişti.
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