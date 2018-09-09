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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
İdil'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi - ŞIRNAK

İdil'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi - ŞIRNAK

- Patlayıcının imha anıİdil'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında İdil - Midyat karayolunun Yayvantepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.İki oksijen tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirilerek etkisiz hale getirildi.

Oksijen Tüpü Oksijen Teröristler Trol 

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