İdil'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi - ŞIRNAK
- Patlayıcının imha anıİdil'de yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında İdil - Midyat karayolunun Yayvantepe mevkisinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.İki oksijen tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde infilak ettirilerek etkisiz hale getirildi.