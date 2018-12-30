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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
İddia için atladığı denizde boğuldu

İddia için atladığı denizde boğuldu

-Deniz polisinden detaylar

Yüzme Polis Deniz Polisi Genç Arkadaşlar Alabalık 

--Kalabalıktan detaylar
--Eşyalarından detaylar
--Hüzünlü aileden detaylar
--Denizde arama çalışmalarından detaylar
--Diğer detaylar
--Şahsın fotoğrafları

( İSTANBUL )- Denize atlayan gencin aramaları sürüyor İSTANBUL

- Kartal’da bir genç arkadaşları ile girdiği iddia sonucu denize girdi. Denize giren gencin cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor. Olay, saat 03.00 saatlerinde, Kartal, Kordonboyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre Barış Kekeç (30) arkadaşları ile sahilde oturuyordu. Arkadaşları ile bir süre burada sohbet eden Kekeç, arkadaşları ile denize girme konusunda iddiaya girdi. Barış Kekeç kıyafetlerini çıkartarak denize girdi. Burada bir süre yüzen Kekeç, kıyıya tekrar çıkmak isterken akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılması ile birlikte yüzmekte zorlandı. Kekeç’in denizde boğulmaya başladığını gören arkadaşları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen ekipler, Kekeç’i deniz üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sahil güvenliğine ve deniz polisine haber verildi.
Ekipler, akıntı ile birlikte kaybolan Barış Kekeç’in cesedini arama çalışması başlattı. Genç adam denizde boğuldu, ailesi de hüzne boğuldu Acı haberin verilmesi üzerine, olay yerine gelen aile büyük bir hüzne boğuldu. Barış Kekeç’in annesi sinir krizi geçirirken, babası ise denize atlamak istedi. Denize doğru koşarken, çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu. Olay anında yanında bulunan bir arkadaşı ise, kendini suçlayarak göz yaşları döktü. Kekeç’in cansız bedeninin arama çalışmaları sürüyor.
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