İDDEF’den İdlib’e yardım seferberliği

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İDDEF, İdlib’deki yoğun bombardımandan kaçan Suriyeli savaş mağduru ailelerin acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı ‘İdlib Yaşam Projesi’ kapsamında temel yaşam malzemelerinin dağıtımının yanı sıra çadır ve briket ev inşasına başladı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ‘Yardım Harekatı’ temasıyla Suriye’nin kuzeyinde sürdürdüğü acil insani yardım çalışmalarının kapsamını, İdlib’den Türkiye sınırına doğru gerçekleşen büyük göç ve soğuk hava nedeniyle genişleterek gıdadan barınmaya kadar tüm ihtiyaçların karşılandığı "İdlib’i iyilik ısıtır" sloganıyla hayata geçirdi. İDDEF’ten yapılan açıklamada, "Suriye’de dokuz yıldır sürmekte olan iç savaştan büyük yara alan ve mağduriyet yaşayan kardeşlerimizin ilk günden bu yana yanında olarak hayırseverlerin emanetleriyle acil yardım çalışmalarını sürdürüyoruz. Oluşan ihtiyacı bölgedeki ekiplerimizin gözlem ve tespitleriyle belirleyerek yardım çalışmamızın içerik ve kapsamını genişletiyoruz. Sınırımıza yönelik İdlib’ten artan sivil göç hareketi, soğuk ve yağışlı havayla zorlaşan gıda, giyinme ve barınma ihtiyaçları için başlattığımız yardım seferberliğimiz büyüyor. Bu kapsamda soğuk hava ve çamur deryasına dönen alanlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli kardeşlerimiz için ‘İyilik Isıtır’ sloganıyla çadır ve kalıcı konut olarak briket ev inşa ediyoruz. Çadır ve evlerde kullanılmak üzere ise sünger yatak, battaniye ve yakacak dağıtıyoruz. Temiz suya erişimin de büyük sorun olduğu kırsalda briket evlerin hemen yanı başına 500 litre hacmindeki su depoları koyuyoruz. İdlib ve bölgesinde iç savaş ve terör unsurlarının saldırıları ile hasar meydana gelen evlerin yıkılan duvarlarını, boya ve tamiratını yaparak onarımını sağlıyoruz. Pirinç, mercimek, sıvı yağ, şeker, reçel, bulgur, çay ve temizlik malzemelerinden oluşan gıda kumanyası ulaştırıyoruz” denildi. Savaş mağduru sivillerin Türkiye sınırındaki kırsal alanlarda kurdukları derme-çatma barakalarda yokluk içinde yaşam mücadelesi verdiği belirtilen açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizin yaya ya da araçlarına yükledikleri eşyalarıyla birlikte ölümden kaçarak geldikleri alanlarda adeta bir insanlık dramı yaşanıyor. İDDEF olarak İdlib’de, kamplarda ve kırsal alanlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsa da dindirmek ve yaraları sarmak için ziyaretlerimizi sürdürüyor, hayırseverlerin emanetlerini teslim ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle 100 adet briket evin inşasına başladık. İlk etapta bitireceğimiz 22 eve bombardımandan kaçan ailelerin yerleşmesi için harekete geçeceğiz. Bağışlanan kurbanların kesilmesiyle 550 aileye et, 400 aileye kumanya paketi, 250 sünger yatak, 600 kışlık kıyafet, 150 battaniye, 40 bin ekmek paketi, 60 ton kömür ve 750 litre mazotun dağıtımını gerçekleştirdik. 310 yetimin bulunduğu yetimhaneye ve savaş şartlarına rağmen eğitime devam eden medreselere sıcak yemek ve kışlık kıyafet ulaştırdık. Kardeşlerimizin yaşadığı acıları hissederek onların yanında olmaya devam ediyoruz. Mazlum ve mağdur kardeşlerimize yardım ulaştırmamıza vesile olan, gönlü ve duasıyla bizimle olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan bilgilendirmede; destekte olmak isteyen hayırseverler, çadır kurulumu ve briket ev yapımına katkı sunabildiği gibi, kumanya, ekmek, battaniye ve çocuklar için kışlık kıyafet gibi bağışı için iddef.org internet sitesi üzerinden veya ilgili hesap numaralarına 'EFT/havale' yoluyla destekte bulunabilirler.



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