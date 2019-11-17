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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğinden Balkanlar’da Akademik ve Kültürel Miras Projesi

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğinden Balkanlar’da Akademik ve Kültürel Miras Projesi

Yücel Can'ın konuşması

Mazlum İslam Toplantı Akkale 2009 Yılı 

-Özcan Güngör'ün konuşması
-Detaylar

( ANKARA ) - ANKARA

- Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen ve İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği tarafından yürütülen Balkanlar’da Akademik ve Kültürel Miras Projesi tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Belediyeler Birliğinde yapılan toplantıda proje ile ilgili bir açıklama yapan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, derneğin 2009 yılında kurulduğunu belirterek, insana hizmette sınır tanımadıklarını ve geçmişlerine bağlı olduklarını söyledi.

Yücel Can, ”İnsanın olduğu yerde biz varız, önyargımız yok. Terörün, darbenin, savaşın her zaman olduğu gibi karşısındayız. Bizim ruhumuz Bedir'den başlar, Malazgirt’ten, Çanakkale'ye, İstiklal Harbine, oradan Selçuklu ve Osmanlı'nın devamı olan, İslam aleminin ve mazlum coğrafyanın umudu olan Türkiye' ye; barış ve huzur için Fırat Kalkanına, Zeytin Dalına, Barış Pınarı Harekatına kadar devam eder. Biz de her zaman kayıtsız ve şartsız olarak vatan, bayrak, mukaddesat için devletimizin yanında yer alırız” dedi.
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak Makedonya, Bosna, Kazakistan’da paneller düzenlediklerini belirten Yücel Can, bugün de aynı şekilde Balkanlar’da Akademik ve Kültürel Miras Projesi ile yollarına devam ettiklerini söyledi.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Özcan Güngör ise çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. (DY-
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