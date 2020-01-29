İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nden İHA'ya ödül

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( ANKARA ) ANKARA



- İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneğinin "Zakir Taşdemir Vefa Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

Zakir Taşdemir Vefa Ödülleri" basın kategorisi ödülü, İhlas Haber Ajansı muhabirleri TGRT Haber'den Abdülaziz Turan Mevlüt Hasgül ve Emin Kuvat’a verildi.

Birlik tarafından "Milli Birlik ve Beraberliğimize Katkı Sağlayanlar" konulu "Zakir Taşdemir Vefa Ödülleri" töreni, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlendi.

Programda konuşan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, derneğin kuruluşunda 10 yılı geride bıraktığını belirterek, ülkenin milli birlik ve beraberliği adına çalıştıklarını ifade etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen mağdurun ve mazlumun ümidi olan "Devlet Adamı Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla aldı. Vefa Ödüllerinin diğer sahipleri ise şöyle: "İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Tekden Filmin sahibi, Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Prof. Dr. Kemal Tekden, Diriliş Ertuğrul oyuncuları Celal Al ve Baha Mete, Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu Müdürü Hasan Öztürk, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Sivil Toplum Kuruluşu seçilen Dar-ül Eytam Vakfı Başkanı Sedat Çebi, Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, milli atlet İbrahim Çolak, edebiyatçı yazar Nurdan Damla, iş adamı Emin Uçar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın." İslam Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Ödülü, eski Vali Adnan Yılmaz'a verildi.

Yılmaz ödülünü, eski Bakan Vehbi Dinçerler'in elinden aldı. Adına vefa ödülleri takdim edilen Zakir Taşdemir'in eşi ve çocuklarına da gecenin anısına ödül verildi.

Taşdemir ailesine ödülü İsrafil Kışla verdi. Programda, konuklara sanatçı Esat Kabaklı ve Hasan Öztürk müzik dinletisi sundu.



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