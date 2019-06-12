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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İçtiği sudan alkol çıkan minik Hayal: “Çok korktum. Öleceğimi sandım'

İçtiği sudan alkol çıkan minik Hayal: “Çok korktum. Öleceğimi sandım'

Hayal Aksoy röp

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-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İçtiği sudan alkol çıkan minik Hayal: “Çok korktum. Öleceğimi sandım" İSTANBUL

- Büyükçekmece’de sınavda içtiği su şişesinin içinden alkol çıkan 8 yaşındaki İstanbul Hayal Aksoy, “Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem ‘Rakı’ dedi” dedi.
Büyükçekmece’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. İddiaya göre, üstün zekalı öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavına giren 8 yaşındaki İstanbul Masal Aksoy’un içtiği suyun içinden alkol çıktı. Yaşanan olay üzerine gerekli yerlere şikayette bulunan dede Hayrettin Avcı, firmadan ve bayiden davacı olduğunu söyledi.

Yaşanan olayı anlatan minik Hayal, çok korktuğunu ve öleceğini sandığını belirtti.
İstanbul Hayal Aksoy, “Ben gittim sınavdan önce içtim. Öğretmenin odasındaydım. Fazla içmedim. Kolonya sandım. Gittim dedeme. Öğretmen ‘Çocuğa ne içirdiniz’ dedi.
Dedem kokladı ve rakı olduğunu söyledi.

Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem ‘Rakı’ dedi.
Hala biraz canım acıyordu. Boğazıma kadar geldi korkuyordum ama sınavımı bitirdim. Çok önemli bir sınavdı. Annem söylemişti bunu” diye konuştu.
(SÜ-ÖFA
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