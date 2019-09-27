Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İcraya düşen koyunlar ihaleyle satıldı

İcraya düşen koyunlar ihaleyle satıldı

İcra memurlarının açık artırma görüntüsü

Memur Açık Artırma 

-İcradan satılan koyunların görüntüsü
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Milas ilçesinde 91 adet koyun açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı. Koyunlar en yüksek teklif olan 80 bin liraya satıldı.Milas’ta İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından ilginç bir açık artırma gerçekleştirdi. Bir alacak nedeniyle el konulan 91 adet koyun Hacıabdi mahahallesi Eski Aydın Caddesinde satışa sunuldu. İcra yoluyla satışa sunulan koyunları almak için açılan ihaleye bir kişi internet üzerinden olmak üzere toplam 7 kişi katıldı.
54 bin 600 lira değer takdir edilen koyunlar en yüksek teminat 29 bin 310 liradan yatırılması nedeniyle açık artırmaya bu bedel üzerinden çıkıldı. İhalede, katılanların artırmaları sonucunda 80 bin lira ile en yüksek teklifi veren Murat Yeşildağ’a icraya düşen koyunların yeni sahibi oldu.
İlgili Foto Galeriler
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı