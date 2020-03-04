İcra Uzmanı Caner Çakı, icradan araç alımının detaylarını anlattı

-Nasıl yapılacağını anlatması

-Röportaj

-Genel ve Detay



( İSTANBUL -ÖZEL)- İcradan araç satın almak günah mı?- İcradan araç satın almak için ne yapmanız gerekiyor? İSTANBUL



- Son yıllarda ilginin arttığı icralık araç ihaleleri vatandaşlar için merak konusu oldu. Bu ihalelerden araç sahibi olabilmek için akla gelen tüm soruları cevaplayan İcra Uzmanı Caner Çakı, yılda aktif olarak ortalama 15 bin adetlik satış gerçekleştiğini belirterek, “İhaleye fesat karıştırmadığınız müddetçe icradan alım yapmak helaldir” dedi.

İcra ihalelerine son yıllarda artan ilginin ardından katılımlarda arttı. Bu kapsamda icralık araçlara sahip olabilmek için yapılması gerekenler ise vatandaşlar için merak konusu oldu. Maddi ve manevi yönlere kadar bir çok sorunun kendisine sorulduğunu belirten İcra Uzmanı Caner Çakı, akla takılan o soruların cevabını İhlas Haber Ajansı’na



verdi. “Yılda aktif olarak ortalama yaklaşık 15 bin adet satış gerçekleşiyor” İcra Uzmanı Caner Çakı, “Öncelikle ihaleye çıkan araçların bir listesine ulaşmanız gerekiyor. Bunun için internet üzerinden icralık arabalar diye arama yaparak tüm listeye ulaşabilirsiniz. Bunun ardından ihaleye katılmak için devletin istediği bazı şartlar var. İhaleye katılacak kişinin mutlaka yüzde 20 teminat bedeliyle ihaleye girmesi gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Teminat bedelini yatıran herkes ihalelere katılım sağlayabilir. Araçlar genelde Yediemin Emniyet otoparklarında satışa çıkıyor. Burada araçları kontrol edebilirsiniz, detaylı bilgi alabilirsiniz. İhaleye katılmak sürecindeki o yorucu tempoyla uğraşmak istemiyorum derseniz, bu tarz işlemlerinizi gerçekleştirecek firmalar var, bu firmalardan destek alabiliyorsunuz. En yüksek teklifi veren aracın kazananı ve yeni sahibi olur. Geçen yıl büyük bir filo kiralama firması iflas etti. 26 bin aracı ihaleye çıktı. Bu araçların yaklaşık 5 bin adeti satıldı. Yılda aktif olarak ortalama yaklaşık 15 bin adet satış gerçekleşiyor” dedi.

“İhaleye fesat karıştırmadığınız müddetçe icradan alım yapmak helaldir” “İhaleye katılmak isteyenlerin kafalarında bazı soru işaretleri var” diyen Çakı, “Biz bu aracı alırsak vicdani bir sorumluluğu var mı, herhangi bir problem yaşarmıyız gibi bazı soru işaretleri var. Öncelikle biz bunu Diyanet İşleri Başkanlığı’na sorduk. İcradan alım yapmak helal midir haram mıdır? Bize gelen cevap ise; ihaleye fesat karıştırmadığınız müddetçe icradan alım yapmak helaldir. Aslında borçlu mağdur gibi gözüküyor ama asıl borcu veren kişi mağdurdur. Bu yüzden gönül rahatlığıyla ihalelere katılım sağlayarak araç alımları gerçekleştirebilirsiniz. Bu aynı zamanda milli bir servettir. Otoparklarda tutulan araçların sayısı oldukça fazla ve bunlar eğer satılmazsa burada çürümeye başlayacaklar. Satılmadığı taktirde borçluya geri iadesi de yapılmıyor. Eğer vicdanı olarak sorun yaşayan varsa ihaleye katılıp değerini borçlunun borcuna kadar yükseltip, alacaklarının da alacağını tahsil etmesine aracılık yapmış olacak” ifadelerini kullandı.



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