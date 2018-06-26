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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İcra müdür yardımcısı adliyede intihar etti Haberi

İcra müdür yardımcısı adliyede intihar etti Haberi

Adliyeden ve ambulanstan görüntü

İlk Müdahale Hastane Müdür Yardımcısı Adliye Binası Ölüm Haberi 

-Polislerden ve adliye çalışanlarından görüntü
-Adliye binasından görüntü
-Hastanede sinir krizi geçiren Yılmaz'ın yakınları ve iş arkadaşları
-Hastaneden görüntü
-Morgdan görüntü
-Zafer Yılmaz'ın fotoğrafından görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) -- Makamında göğsüne silahla ateş eden icra müdür yardımcısı hayatını kaybetti ADIYAMAN

- Adıyaman Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı Zafer Yılmaz makamında tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 yıldır Adıyaman Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı görevini yürüten 41 yaşındaki Zafer Yılmaz, bilinmeyen nedenlerden dolayı adliye binası içerisindeki makamında kendisine ait tabancayla göğsüne bir el ateş ederek intihar etti. Adliye içerisinde silah sesinin duyulması üzerine adliye çalışanları Yılmaz’ın odasına girerek Yılmaz’ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zafer Yılmaz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yılmaz’ın ölüm haberini alarak hastaneye gelen ailesi ve iş arkadaşları hastanede sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Yılmaz’ın cenazesi daha sonra hastane morguna alındı. İcra Müdür Yardımcısı Yılmaz’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu yaklaşık 4 yıl önce Adıyaman’a, geldiği Ankara doğumlu olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK)
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