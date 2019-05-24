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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
İçki şişesini pantolonuna sokarak çalan hırsız kamerada İzle

İçki şişesini pantolonuna sokarak çalan hırsız kamerada İzle

Hırsızlık anları

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

Siyer Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız İçki Şişesi 


- Maltepe’de bir büfeye giren şahıs, kaşla göz arasında raftan aldığı içki şişesini pantolonunun içerisine sakladı. Kasiyerin müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen şahıs, çaldığı içki şişesi ile büfeden uzaklaştı. O anlar büfenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Maltepe’de henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, içerisinde müşterilerin olduğu bir büfeye girdi. Raflardaki ürünleri inceler gibi yapan şahıs, müşterilerle ilgilenen kasiyerin boş anını kolladı. Ardından şahıs, fırsatını bulduğu anda rafta bulunan içki şişesini alarak pantolonunun içerisine sakladı. Daha sonra şahıs, çaldığı içki şişesi ile büfeden çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anları, büfede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıs, kasiyerin boş anını bulup raftaki içki şişesini alıyor ve pantolonunun içerisine saklıyor, ardından büfeden çıkıp uzaklaşıyor. (EY-
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