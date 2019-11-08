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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İçki imalathanesine çevrilen süt fabrikasında 7 ton sahte içki ele geçirildi - TEKİRDAĞ

İçki imalathanesine çevrilen süt fabrikasında 7 ton sahte içki ele geçirildi - TEKİRDAĞ



: - Operasyondan detaylar - Sahte içkilerin ele geçirilmesi Tekirdağ 'da 7 ton sahte içki ele geçirildi - Saray ilçesinde eski bir süt fabrikasında ele geçirilen sahte içkiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Saray ilçesinde 7 ton sahte içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Sinanlı Mahallesi'ndeki eski bir süt fabrikasına operasyon düzenledi.
Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton sahte içki ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirildi.Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu, şüpheli M.Ç.'yi gözaltına aldı.Sahte içkilerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandığını tespit edildi.

Fabrika Sahte İçki Bandrol Kimyasal Madde Kimyasal Maddeler 

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