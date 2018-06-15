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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İçişleri Bakanlığından bayram klibi - ANKARA

İçişleri Bakanlığından bayram klibi - ANKARA

- İçişleri Bakanlığının bayram klibiİçişleri Bakanlığından bayram klibi - İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla klip hazırlayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştıANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nı hazırladığı kliple kutladı.İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, "Bayramınız mübarek olsun" başlığıyla paylaşılan bir dakikalık klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek paylaşıldı.Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı klipte jandarma, emniyet personeli ve vatandaşların günlük yaşantısından çeşitli görseller yer alıyor.

Sosyal Medya Jandarma 

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