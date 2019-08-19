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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı (2) - VAN Video

İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı (2) - VAN Video



: - Belediye önündeki polis araçlarından detaylar - Belediye çevresinde zırhlı araçlardan detaylar - Belediye önünde bekleyen personelden detaylar Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldıDiyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van 'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Polis Yazılı Açıklama 

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