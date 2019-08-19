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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanlığınca, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı - MARDİN

İçişleri Bakanlığınca, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı - MARDİN

- Belediye önünden detaylarİçişleri Bakanlığından 3 büyükşehire görevlendirme - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı - Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin 'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildiANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin 'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

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