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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İçişleri Bakanlığı paylaştığı videoyla evde kalmanın önemine dikkat çekti - ANKARA

İçişleri Bakanlığı paylaştığı videoyla evde kalmanın önemine dikkat çekti - ANKARA

- "Evde aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık var" grafiklerle anlatılmasıİçişleri Bakanlığı paylaştığı videoyla evde kalmanın önemine dikkat çektiANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca "EvdeHayatVar" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı evde kalmanın önemine değinildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, zorunlu olmadıkça evin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.Grafiklerle ailenin önemine değinilen videoda, "Evde aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık var" ifadeleri kullanıldı.Siyaset, sanat ve spor camiasından birçok isim de kısa sürede destek verdikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Sosyal Medya Koronavirüs 

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