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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yol kontrol noktasını denetledi - ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yol kontrol noktasını denetledi - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yol kontrol noktasında incelemelerde bulunması - Bakan Soylu'nun kontrol noktasındaki polis ekipleriyle konuşması - Bakan Soylu'nun sürücülerle konuşması - Bakan Soylu'nun kontrol noktasından ayrılmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı yol kontrol noktasını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

Polis Polis Ekipleri Kontrol Noktası Trol 

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