İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yol kontrol noktasını denetledi - ANKARA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yol kontrol noktasında incelemelerde bulunması - Bakan Soylu'nun kontrol noktasındaki polis ekipleriyle konuşması - Bakan Soylu'nun sürücülerle konuşması - Bakan Soylu'nun kontrol noktasından ayrılmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı yol kontrol noktasını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım