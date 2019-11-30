İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yağmur sürprizi



- Adıyaman'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2018'de uyuşturucuya bağlı ölümleri 657'ye düşürdük. Bu yıl da yüzde 35 ile yüzde 40 bandında azalarak götürüyoruz uyuşturucuya bağlı ölümleri" dedi.

Adıyaman'da yapılan Özel Harekat ve Çevik Kuvvet yeni hizmet binasının açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve terörle yapılan mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.



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