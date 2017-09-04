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04 Eylül 2017 Pazartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon’da kafasında top sektirerek stres attı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon’da kafasında top sektirerek stres attı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon ' da stres atıyor.

İçişleri Bakanı Kurban Bayramı Süleyman Soylu Kayabaşı 


Bayramın ikinci günü geldiği Trabzon ' da, katıldığı bayram programlarının ardından Kayabaşı Yaylasında dinlenmeye çekilen Bakan Soylu burada çocuklarla top oynadı.

Bakan Soylu, futbol topunu başının üzerinde uzun süre sektirerek adeta futbol şovu yaparken çevredekilerden alkış aldı.
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