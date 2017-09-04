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04 Eylül 2017 Pazartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon’da kafasında top sektirerek stres attı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon ' da stres atıyor.
Bayramın ikinci günü geldiği Trabzon ' da, katıldığı bayram programlarının ardından Kayabaşı Yaylasında dinlenmeye çekilen Bakan Soylu burada çocuklarla top oynadı.
Bakan Soylu, futbol topunu başının üzerinde uzun süre sektirerek adeta futbol şovu yaparken çevredekilerden alkış aldı.