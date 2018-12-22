İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Son 30 yılın, terör örgütüne en düşük katılımın gerçekleştiği bir yılın içerisindeyiz”

-Edirne Ak Parti İl Başkanlığı binası ziyareti

-Bakan Soylu'nun konuşması

-genel ve detaylar



( EDİRNE )- Bakan Soylu: “Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941’den 380’ne düştü”- Bakan Soylu Tunceli'deki PKK yuvasının imhasının detaylarını anlattı EDİRNE



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, geçtiğimiz aylarda ‘polislere, okul önünde uyuşturucu satanların ayaklarını kırın’ sözlerine açıklık getirdi. Bakan Soylu, 2017 yılında uyuşturucuya doğrudan bağlı ölüm sayısının 2018'de 941’den 380’ne düştüğünü söyledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne programının son bölümünde Ak Parti İl Başkanlığı binasına gelerek, partilileri ile bir araya geldi. Özellikle kadın ve genç partililerin sevgi seli ile karşılan Bakan Soylu, kendileri ile tek tek ilgilendi. “Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941’den 380’ne düştü” Bakan Soylu, hem uyuşturucu ile mücadelede hem de terörle mücadelede kararlı ve sert tutumlarının devam edeceğini belirterek, “Hani ben bir söz söylemiştim ya, bana kızdılar. Okulların önünde uyuşturucu satanları görürse, polisimize ‘ayaklarını kırın’ dedim. Bana kızdılar. O lafı niçin söyledim biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. Bu meseleyi bitireceksiniz diye. 2016 rakamlarını gördü. Uyuşturucuya doğrudan bağlı ölümlerin sayısı 920 olmuş. 500’den 920’ye çıkmış. Bu sentetik uyuşturucular, kimyasal uyuşturucular sayesinde bu rakamlar yükselmiş. 2017 yılında ise rakam 941. Baktım ki rakam yükseliyor ve daha kötüye gidecek. Ne olursa olsun bunu bitirmemiz lazım ve bu mücadeleyi ortaya koymamız lazım. Size bu senenin rakamlarını söylüyorum. Geçen yıl 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 380'e kadar düştü. Ama mücadelemiz burada bitiyor değil, mücadelemizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Çünkü bizim derdimiz var, derdi olmayan bu işleri yapamaz” ifadelerini kullandı. Son 30 yılın, terör örgütüne en düşük katılımın gerçekleştiği bir yılın içerisindeyiz” Terörle mücadelede aynı zamanda son 30 yılın, terör örgütüne en düşük katılımın gerçekleştiği bir yılın içerisindeyiz. Terör örgütünden kopmaların en çok olduğu bir yıl içerisindeyiz. Aynı zamanda daha dün Tunceli’de bir sığınağın, mağaranın içerisinde sıkıştırdık bunları. Büyük bir mağara yapmışlar. 550 metrelik bir mağara, katları var. Ve bunu tespit ettik. Yiyecek depoları ayrı, spor salonları ayrı, eğitim salonları ayrı. Ve yaklaşık geçen hafta Perşembe gününden itibaren bunlara 'oradan çıkın' dedik. Çıkmadılar, 'çıkın' dedik, çıkmadılar. Sonra içeriye sesli yayın yaptık ‘çıkın’, çıkmadılar. Daha sonra da dün itibariyle hepsini etkisiz hale getirdik” dedi.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Selimiye Cami’nde yatsı namazını kılmasının ardından karayolu ile İstanbul’a hareket ederek, Edirne’den ayrıldı.

