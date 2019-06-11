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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Serhend Kitapevi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Serhend Kitapevi'ni ziyaret etti

Fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yarış Alışveriş 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sirkeci’deki esnaf ziyaretleri sırasında Serhend Kitapevini ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih Sirkeci’de geziye çıkarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu Sirkeci’deki turunda vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bakanı Soylu’yu karşısında gören vatandaşlar, fotoğraf çektirebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Ziyaretler sırasında Bakan Soylu, Sirkeci’deki Serhend Kitapevini de ziyaret ederek, sahibiyle sohbet edip görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlarla 23 Haziran Seçimleri üzerine sohbetler eden Bakan Soylu, vatandaşlara seçime ilişkin görüşlerini ve düşüncelerini anlatarak destek istedi.
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