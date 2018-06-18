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( KIRŞEHİR ) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğanla birlikte bu makus talihi yendik bitirdik"-‘PYD’ye YPG’ye yasalarım’ diyen bir kadın vardı. Ona 4 duvar verdik, seçsin beğensin istediğine yaslasın" KIRŞEHİR



- Kırşehir’in Mucur ilçesinde vatandaşlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğanla birlikte bu makus talihi yendik bitirdik” ifadesinde bulunarak, "PYD’ye YPG’ye yasalarım’ diyen bir kadın vardı hatırlıyor musunuz? Ona terör örgütü ile ilişkili diye gereğini yerine getirip kodese gönderdik mi? Arkasını PYD’ye YPG’ye yaslasın istediği kadar biz ona dört duvar verdik seçsin beğensin istediğine yaslasın” diye konuştu.

Kırşehir’in Mucur İlçesinde halka hitap etmek için alana gelen Bakan Soylu, uzun süre AK Parti seçim şarkısını halkla birlikte seslendirdi. Türkiye’de milletin çok sıkıntı çektiğini anlatan Bakan Soylu, “Sadece bugün değil, millet on yıllardan beri hep sıkıntı çekerek geldi. 50 gramlık oy pusulası ile beraber 1950’de kendi dinini kendine yabancılaştırmak isteyen ezanını kendine yabancılaştırmak isteyenlere 50 gramlık oy pusulası ile cevap verdi. Ezan minarelerden Allahü Ekber diye okundu. Sadece öyle mi bu her seçim, bu ülkede kritik olmuştur. Bu ülkede 15 yaşından küçük çocukların Kur’an Kursuna gidip İslam’ın Şartlarını, İmanın Şartlarını annemizin, babamızın, dedemizin bize öğrettiklerini öğrenmesinler istediler. Bu söylediğim 68 yıl önceydi. Bu da yirmi yıl önce, hiçbir şey değişmedi. 50 gramlık bir oy pusulasıyla 2002’de iktidara gelen Recep Tayyip Erdoğan, bu baskıyı da elinin tersi ile itti kaldırdı. Ama bu milletin iradesiyle kaldırdı”dedi.

"Kadınlarımızın ülkemize vereceği gücü azaltmaya çalışan insanlarımızı ikiye ayıran bir anlayış vardı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu anlayışta 50 gramlık oy pusulasıyla gitti. Şimdi başı açığı da başı örtülüsü de okula da gidiyor, üniversiteye de gidiyor. Anasını satayım meclise de giriyor. Rıza göstermemizi istediler biz; korkak kalmalıydık. Makus talihimiz bu, bizim yollarımız güzel olmamalıydı. Biz Türk Hava Yollarına torpille bilet bulmalıydık bizim makus talihimiz bu, bizim her ilimizde üniversite olmamalıydı bizim makus talihimiz bu, bizim insanlarımız özgür ve hür şekilde olmamalıydı bizim makus talihimiz bu, başımızda bizi sürekli tehdit olarak algılayan birileri bulunmalıydı bizim makus talihimiz bu, her on yılda bir bu ülkede bir darbe olmalı ve içimizi kanatmalıydılar bizim makus talihimiz bu, bizim makus talihimiz bu her yüz liranın 86 lirasını vergi gelirlerinden biz faize ödemeliydik bizim makus talihimiz bu, bizim makus talihimiz Amerika okyanus ötesinden parmak salladığı zaman ayaklarımızı büzüştürüp ne isterseniz emrediniz demeliydik bizim bu diye bizi kandırmışlardı. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğanla birlikte bu makus talihi yendik bitirdik”diye konuştu.

“Bize her şeyi söyleyip her türlü iftirayı atsınlar ama biz ülkeyi hainlere teslim etmedik“ "Bize her türlü iftirayı atsınlar" diyen Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yaptığımız şehir hastanelerini yıksınlar, milletimizin abidesi ve onuru olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesini yıksınlar, isterlerse üçüncü boğaz köprüsünü yıksınlar, yaptığımız barajları yıksınlar, yaptığımız 20 bin kilometre yolu tarumar edip yıksınlar, bu ülkede 26 havalimanını 56 havalimanına çıkardık. Hepsini yıkıp geçiversinler, bu ülkede 3 bin dolardan kişi başı geliri 11 bin dolara getirdik. Çocuklar ana okuluna gidemiyorlardı. Şimdi her 100 çocuktan 70’i anaokuluna gidiyor. Allah’ımıza hamd olsun onları yok etsinler, 81 vilayette üniversiteler yaptık çocuklarımız okul bulsun üniversite okusun diye onları kapatsınlar ama bize bir tek iftira atmasınlar bunu net ve açık söylüyorum. Allah şahittir, Allah’a yemin olsun ki, biz bu ülkede çok çalıştık. Hepsini yok edebilirler ama bize bir tek şeyi söyleyemezler; biz bu ülkeyi hainlere teslim etmedik. Şimdi, PKK ile mücadelede yapıyoruz yarım bırakalım mı? Bakın Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Bütün Türkiye’ye diyor ki; hapisten çıkması lazım. Niye hapisten çıkacak, 53 kişinin ölmesinin tahrikini yapan partisinden karar alan 'sokakları boşaltmayacaksınız eğer takati yeten yoksa dua etsin T.C.’ye gereken dersi verelim' dedikten sonra tam 53 kişi katledildi. Peki biz yanlış mı yaptık. Terör örgütüne para sağlayan terör örgütüne adam gönderen terör örgütü PKK’nın şubesi haline gelen belediyeleri görevden aldık tek tek, biz yanlış mı yaptık. Bir şey daha söyleyeyim, ben arkamı ‘PYD’ye YPG’ye yasalarım’ diyen bir kadın vardı hatırlıyor musunuz? Ona terör örgütü ile ilişkili diye gereğini yerine getirip kodese gönderdik mi? Arkasını PYD’ye YPG’ye yaslasın istediği kadar biz ona dört duvar verdik seçsin beğensin istediğine yaslasın”

