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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memleketi Trabzon’da nikâh şahitliği yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memleketi Trabzon’da nikâh şahitliği yaptı

düğünden görüntü

Evlilik Cüzdanı Cüzdan Şahit Peygamber Nikah Töreni 

-Süleyman Soylunun şahitlik yapması
-Süleyman Soylunun konuşması
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Süleyman Baykal’ın kızı Elif Baykal ile Yavuz Kablan’ın düğününde nikah şahitliği yaptı. Bir otelde düzenlenen nikah töreninde, gelin ve damada mutluluk dileyen Bakan Soylu, çifte öğüt vermeyi de ihmal etmedi. Çiftin nikahını, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu kıyarken İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve KTÜ eski Rektörü İbrahim Özen şahitlik yaptı. Çifte mutluluk dileyerek evlilik cüzdanını geline veren Soylu, “Sevgili Elif ve sevgili Yavuz birbirinize çok yakışmışsınız. Allah nazardan korusun inşallah. Güzel bir mutlu yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana bu yolculuğu tarif ederken Hazreti peygamberin yolu olarak tarif ediyor. Dualı güzel bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Örnek bir Türk ailesi olun. Örnek bir Müslüman aile olun. Geleneğimize, göreneğimize ,bu ülkenin tüm değerlerine milletimizin değerlerine bağlı nesiller yetiştirin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını unutmayın. Dedeler, anneaneler, babaanneler torun bekliyor. Mutluluklar diliyorum” dedi.

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