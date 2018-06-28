İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:'HDP'yi baraj üzerine çıkaran CHP seçmenidir. Bundan sonra terör örgütünü şımarıklığı da onların sorumluluğudur'



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada HDP'nin barajını aşmasını değerlendirerek, " HDP'yi baraj üzerine çıkan CHP seçmenidir. Bundan sonra terör örgütünü şımarıklığı da onların sorumluluğudur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim sonrası İstanbul'da partisinin ilçe başkanlıklarını ziyarete devam ediyor. AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Soylu'ya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik etti. HDP'nin aldığı oyları değerlendiren Bakan Soylu, "HDP'nin aldığı oy yüzde Türkiye'de 8,5'tir. Yani baraj altı kalmıştır. HDP'yi baraj üzerine çıkaran CHP seçmenidir. Bu seçmenin de bir bölümüdür. Bu onların sorumluluğudur. Bundan sonra terör örgütünün şımarıklığı da onların sorumluluğudur. Bu sorumluluk tarihe yazılmıştır. Not düşülmüştür. Milletimiz de bunu net bir şekilde görmüştür. Demirtaş'ın oyu 8,5 HDP'nin oyu barajın üzerine çıkarak 11,5 civarında olmuştur. Önümüzdeki seçimlerde de bu tip oyunları, bu tip aklımıza gelmeyen yakıştıramadığımız ittifakları görebileceğiz" dedi.



