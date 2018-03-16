İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gürcistan ziyaretini değerlendirdi - TİFLİS
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıİçişleri Bakanı Soylu Gürcistan'da - Soylu, hükümet yetkilileriyle ikili güvenlik iş birliği ve terörizmle mücadeleye ilişkin görüşmeler yaptı - Bakan Soylu:"Aramızdaki güvenlik iş birliği konularını, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ve özellikle terör örgütlerine yönelik iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele aldık"TİFLİS (AA) - Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aramızdaki güvenlik iş birliği konularını, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ve özellikle terör örgütlerine yönelik iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele aldık." dedi. Soylu, başkent Tiflis 'te, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia ve Gürcistan Güvenlik İdaresi Başkanı Vakhatng Gomelauri ile ayrı ayrı basına kapalı görüşmeler yaptı.Gürcistan'daki görüşmelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, "Çok verimli, iki ülke ilişkilerini daha iyi bir noktaya taşıyacak, iki tarafında çok memnun kaldığı görüşmeler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye olarak Gürcistan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini, iş birliğini her zaman en yüksek seviyelere çıkarmayı arzuladıklarını söyleyen Süleyman Soylu, Türkiye ile Gürcistan arasında sınır güvenliğinin geliştirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladıklarını ve bu alanda yeni mekanizmaların oluşturulacağını ifade etti. Soylu, gerek Türkiye, gerekse Gürcistan'ı tehdit eden tüm meselelere karşı kararlı bir şekilde iş birliği yapılmasını kararlaştırdıklarını dile getirerek, "Aramızdaki güvenlik iş birliği konularını, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ve özellikle terör örgütlerine yönelik iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele aldık." diye konuştu. Uyuşturucuya karşı mücadelede Türkiye - Gürcistan - Azerbaycan olarak iş birliğini güçlendireceklerini kaydeden Bakan Soylu, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye olarak üçlü bir toplantı gerçekleşeceğini ve burada uyuşturucuya karşı mücadelede iş birliğinin en üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili de ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiği için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne teşekkür etti.Soylu ve beraberindeki heyet, resmi temaslarının ardından Tiflis 'ten ayrıldı.