Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gürcistan ziyaretini değerlendirdi - TİFLİS

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gürcistan ziyaretini değerlendirdi - TİFLİS

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıİçişleri Bakanı Soylu Gürcistan'da - Soylu, hükümet yetkilileriyle ikili güvenlik iş birliği ve terörizmle mücadeleye ilişkin görüşmeler yaptı - Bakan Soylu:"Aramızdaki güvenlik iş birliği konularını, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ve özellikle terör örgütlerine yönelik iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele aldık"TİFLİS (AA) - Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Aramızdaki güvenlik iş birliği konularını, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ve özellikle terör örgütlerine yönelik iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele aldık." dedi.
Soylu, başkent Tiflis 'te, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia ve Gürcistan Güvenlik İdaresi Başkanı Vakhatng Gomelauri ile ayrı ayrı basına kapalı görüşmeler yaptı.Gürcistan'daki görüşmelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, "Çok verimli, iki ülke ilişkilerini daha iyi bir noktaya taşıyacak, iki tarafında çok memnun kaldığı görüşmeler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye olarak Gürcistan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini, iş birliğini her zaman en yüksek seviyelere çıkarmayı arzuladıklarını söyleyen Süleyman Soylu, Türkiye ile Gürcistan arasında sınır güvenliğinin geliştirilmesine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladıklarını ve bu alanda yeni mekanizmaların oluşturulacağını ifade etti.
Soylu, gerek Türkiye, gerekse Gürcistan'ı tehdit eden tüm meselelere karşı kararlı bir şekilde iş birliği yapılmasını kararlaştırdıklarını dile getirerek, "Aramızdaki güvenlik iş birliği konularını, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ve özellikle terör örgütlerine yönelik iş birliğini kapsamlı bir şekilde ele aldık." diye konuştu.
Uyuşturucuya karşı mücadelede Türkiye - Gürcistan - Azerbaycan olarak iş birliğini güçlendireceklerini kaydeden Bakan Soylu, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye olarak üçlü bir toplantı gerçekleşeceğini ve burada uyuşturucuya karşı mücadelede iş birliğinin en üst düzeye çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili de ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiği için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne teşekkür etti.Soylu ve beraberindeki heyet, resmi temaslarının ardından Tiflis 'ten ayrıldı.

Uyuşturucu Toplantı Sınır Güvenliği Kaçakçılık Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı