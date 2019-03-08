İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnaf ziyaretinde bulundu - BOLU Haberi
- Soylu'nun camiye gitmesi - Soylu'nun camiden çıkması ve vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirmesiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu 'da - Bakan Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil takdim etti, esnaf ziyaretinde bulunduBOLU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu 'da esnaf ziyaretinde bulundu.Yıldırım Beyazıd Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Soylu, İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara karanfil takdim etti, çocuklara da oyuncak verdi.Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden, fotoğraf çektiren Soylu'ya, Vali Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Fatih Metin ve öteki ilgililerle partililer eşlik etti.Soylu, daha sonra halka hitap edeceği Kent Meydanı'na geçti.
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