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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremzede çocuklarla basketbol oynadı

-Süleyman Soylu'nun basketbol maçından detaylar

( ELAZIĞ ) ANKARA

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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da aileleriyle kalan depremzede çocuklarla basketbol oynadı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yayımladığı paylaşımda, aileleriyle kalan depremzede çocuklarla Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi'nde oynadığı basketbol maçının görüntüleri yer aldı. Paylaşımında kendisi, Emir, İlayda ve Aleyna'dan oluşan takımın, Tuana, Melek, Bora ve Denizhan'ın yer aldığı takıma 4-2 yenildiğini belirten Soylu, "Bizim takım yenildi ama onurlu bir mağlubiyet" ifadelerini kullandı.
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